Das sind die beliebtesten Geschenke der Deutschen

Am Sonntag ist der erste Advent. Damit beginnt auch gleichzeitig die heiße Phase für das Weihnachtsgeschäft der Unternehmen und des Einzelhandels. Insgesamt werden die Deutschen in den kommenden Wochen rund 49 Milliarden Euro ausgeben. Davon mittlerweile 12 Milliarden über das Internet.
Das beliebteste Geschenk ist auch weiterhin das Buch mit einem Anteil von 35 Prozent. Dich dahinter kommen Speilwaren mit 34 Prozent. Auf Platt drei kommt Bekleidung mit einem Anteil von 29 Prozent und und Gutscheine mit 26 Prozent.
In absoluten Zahlen liegt allerdings das Bargeld auf dem ersten Platz. Im Durchschnitt verschenken die Deutschen in diesem Jahr voraussichtlich 238 Euro. Für Uhren und schmuck werden 126 Euro ausgegeben und für Gutscheine 106 Euro.
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