Das sind die beliebtesten Airlines der Welt

Die beliebteste Fluggesellschaft der Welt ist Qatar Airways. Das hat eine monatelange Umfrage unter fast 20 Millionen Fluggästen ergeben. Das britische Unternehmen Skytrax hat dazu Reisende aus über 100 Ländern zu 49 Merkmalen befragt. Vom Sitzkomfort, über das Essen bis hin zur Pünktlichkeit. Dabei konnten Kunden für die unterschiedlichen Leistungen bis zu fünf Punkte vergeben. Die Umfrage umfasste mehr als 320 Fluggesellschaften.