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Das Sachwert Magazin epaper März ist da!

3 Min.

Von 
16.03.2023
Das neue Sachwert Magazin epaper März ist da! Die Beiträge reichen von einer Abrechnung mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland über einen Blick hinter die Kulissen von Berkshire Hathaway bis zur renditestarken Welt der Luxus-Sachwerte. Im Folgenden geben wir Ihnen eine Übersicht zum Inhalt und den Link zum epaper-Download.

Im Editorial beschreibt Verleger Julien Backhaus Deutschlands traurige Transformation vom »Erfolgsgaranten der EU« zum »peinlichen Onkel in Brüssel«. Ernüchtert stellt er fest: »Deutschlands Glanz verblasst und am Horizont ist es auch dunkel.«

In der großen Cover Story analysiert Bestseller-Autor Matthias Weik fünf Punkte, an denen der Wirtschaftsstandort Deutschland nach seiner Einschätzung scheitern wird. Dabei behandelt er nicht nur konkrete Politikfelder, sondern er rechnet auch mit der Ideologie, Moral und Inkompetenz der deutschen Politik im Allgemeinen ab.

»Ein Milliardär mit dezenter Attitüde« – in diesem Beitrag präsentieren wir einen Auszug aus Janet Lowes Buch »Damn Right – ein exklusiver Blick hinter die Kulissen von Berkshire Hathaway mit Charlie Munger«.

In seinem Marktkommentar »Amerikanische Aktienkäufe sind kein gutes Zeichen« warnt der Finanzanalyst Claus Vogt vor einem Abwärtstrend des Aktienindex S&P 500.

Im Gastbeitrag »Zwei Kontinente in einer Flasche« entführt uns Heiko-Torsten Taudien, CEO der CW Wine Group, in die Welt des Weininvestments.

Der Artikel »Luxus-Sachwerte: Mercedes, Mona Lisa, Macallan« beleuchtet, welche Luxus-Assetklassen zuletzt besonders gut performt haben und verrät, was Anleger beim Einstieg unbedingt bedenken sollten.

Krypto-Experte Frederik Naumann weiß: »Bei Kryptos kommt es aufs Timing an.« Er liefert uns seine Einschätzung zur Entwicklung dieses Marktes und gibt uns Investment-Tipps.

Außerdem werfen wir einen Blick auf die Invest Messe in Stuttgart am 17. und 18. März. Ein besonderes Highlight: Das Experten- Panel von wirtschaft tv am 18. März um 14 Uhr im Invest Cube. In der Diskussionsrunde, moderiert von Börsenkorrespondent Mick Knauff, bieten vier Anlage-Profis wertvollen Input zum Thema »Vermögen aufbauen und schützen«. Die gute Nachricht für unsere Leser: Wenn Sie diesem Link folgen und den Aktionscode SACHWERTE eingeben, bekommen Sie Ihr kostenloses Messeticket per E-Mail.

Zu guter Letzt präsentieren wir Ihnen unsere Buchtipps, unsere besten Sachwert-Online-Artikel und zwei Highlights aus unserem aktuellen Sachwert Magazin (print).

Hier geht’s zum Download des neuen Sachwert Magazin epaper März.

SH

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