Das Sachwert Magazin epaper März ist da!

Im Editorial beschreibt Verleger Julien Backhaus Deutschlands traurige Transformation vom »Erfolgsgaranten der EU« zum »peinlichen Onkel in Brüssel«. Ernüchtert stellt er fest: »Deutschlands Glanz verblasst und am Horizont ist es auch dunkel.«
In der großen Cover Story analysiert Bestseller-Autor Matthias Weik fünf Punkte, an denen der Wirtschaftsstandort Deutschland nach seiner Einschätzung scheitern wird. Dabei behandelt er nicht nur konkrete Politikfelder, sondern er rechnet auch mit der Ideologie, Moral und Inkompetenz der deutschen Politik im Allgemeinen ab.
»Ein Milliardär mit dezenter Attitüde« – in diesem Beitrag präsentieren wir einen Auszug aus Janet Lowes Buch »Damn Right – ein exklusiver Blick hinter die Kulissen von Berkshire Hathaway mit Charlie Munger«.
In seinem Marktkommentar »Amerikanische Aktienkäufe sind kein gutes Zeichen« warnt der Finanzanalyst Claus Vogt vor einem Abwärtstrend des Aktienindex S&P 500.
Im Gastbeitrag »Zwei Kontinente in einer Flasche« entführt uns Heiko-Torsten Taudien, CEO der CW Wine Group, in die Welt des Weininvestments.
Der Artikel »Luxus-Sachwerte: Mercedes, Mona Lisa, Macallan« beleuchtet, welche Luxus-Assetklassen zuletzt besonders gut performt haben und verrät, was Anleger beim Einstieg unbedingt bedenken sollten.
Krypto-Experte Frederik Naumann weiß: »Bei Kryptos kommt es aufs Timing an.« Er liefert uns seine Einschätzung zur Entwicklung dieses Marktes und gibt uns Investment-Tipps.
Zu guter Letzt präsentieren wir Ihnen unsere Buchtipps, unsere besten Sachwert-Online-Artikel und zwei Highlights aus unserem aktuellen Sachwert Magazin (print).
SH