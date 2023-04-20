Das Sachwert Magazin epaper April ist da!

Im Editorial wirft Verleger Julien Backhaus einen Blick auf die aktuelle Situation an den Finanzmärkten. »Den Fortgang der Krisen als Zyklus zu interpretieren und einen entsprechenden Ausgang zu erwarten« hält er für zu einfach.
Im Coverstory-Interview verrät uns Rolf Pieper, welche Einflussfaktoren für die Portfolio-Planung entscheidend sind und was Privatanleger jetzt tun können, um ihr Vermögen zu sichern. Darüber hinaus erklärt er unter anderem, warum er glaubt, dass Bilanzfälschung aktuell Hochkonjunktur hat.
»Comeback des Inflationsgespenstes« – in diesem Beitrag präsentieren wir einen Auszug aus Hermann Simons Buch »Die Inflation schlagen«. Ist die Inflation temporär oder wird sie längerfristig anhalten?
Der Artikel »Mastermind Aladdin – BlackRocks elektonische Machtzentrale verwaltet 20 Billionen Dollar« enthält eine Passage aus Heike Buchters Buch »BlackRock – eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld«.
Im Beitrag »Experten-Panel: Profi-Tipps für Vermögensaufbau« bieten wir die Highlights des wirtschaft tv-Panels, das Börsenkorrespondent Mick Knauff auf der Invest Messe in Stuttgart moderiert hat.
In seinem Gastbeitrag »Jede Blase platzt« beschreibt Bestseller-Autor Marc Friedrich anschaulich die Stufen einer Finanzblase und analysiert die »Everything-Bubble«. Letztlich geht es um die Frage, was für einen Crash spricht.
Finanzanalyst Claus Vogt behandelt in seinem Marktkommentar die Aktienbaisse und ordnet die Bankenkrise ein.
Last but not least präsentieren wir Ihnen unsere Buchtipps, unsere besten Sachwert-Online-Artikel und zwei Highlights aus unserem aktuellen Sachwert Magazin (print).
SH