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Das neue Sachwert Magazin ePaper Mai ist da

1 Min.

Von 
25.05.2023
Das Sachwert Magazin ePaper Mai ist ab sofort als kostenloser Download verfügbar!

In unserer Titelstory »Keine Angst vor Schwarzen Schwänen« erklärt Experte Ronny Wagner, welche Rolle Edelmetalle in volatile Zeiten spielen können. In unserem Interview wirft er einen kritischen Blick auf das heutige Finanzsystem und prognostiziert, wie sich der Handel mit Gold und Silber in Zukunft entwickeln könnte.

Warren Buffett und Charlie Munger haben zu ihrer jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway nach Ohama geladen und eine beeindruckende Bilanz vorgelegt. Wir haben mal beleuchtet, wie ein Starinvestor wie Warren Buffett mit großen Krisen umgeht.

Wie die wirtschaftliche Situation in Europa aussieht und wohin die Reise geht, prognostiziert Volkswirt und Experte Folker Hellmeyer für uns. Grund für Optimismus sieht er leider nicht.

Diese Themen und weitere spannende Beiträge finden Sie in der Mai- Ausgabe, die Sie hier finden.

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