Das neue Sachwert Magazin ePaper Mai ist da

In unserer Titelstory »Keine Angst vor Schwarzen Schwänen« erklärt Experte Ronny Wagner, welche Rolle Edelmetalle in volatile Zeiten spielen können. In unserem Interview wirft er einen kritischen Blick auf das heutige Finanzsystem und prognostiziert, wie sich der Handel mit Gold und Silber in Zukunft entwickeln könnte.