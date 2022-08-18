Das Metaverse – ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld?

So wie jeder andere kann ich leider auch nicht in die Zukunft schauen. Deshalb würde ich mich bei der Bestimmung eines geeigneten Einstiegspunkts für Privatanleger enthalten. Ich kann aber einige Argumente dafür anführen, weshalb es meiner Ansicht nach eine sinnvolle und gewinnbringende Entscheidung sein kann, in das Metaverse zu investieren. Laut einem Artikel von Gartner haben NFTs bereits den sogenannten Höhepunkt der aufgeblasenen Erwartungen erreicht. So nehme ich das auch persönlich in alltäglicher Berührung mit NFTs wahr. Somit befinden sich NFTs gerade in einer innovativen Phase, in der der Fokus nicht mehr auf die öffentliche Wahrnehmung und den Hype gelegt wird, sondern viel eher auf die Entwicklung wertvoller technologischer Lösungen. Weil NFTs eine wichtige Rolle für das Metaverse spielen, kommt diese Entwicklung sehr gelegen, da das Metaverse sich gerade erst am Anfang ihrer umfangreichen Entwicklung befindet. Dadurch kann man massive Veränderungen im Metaverse im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von NFTs erwarten.