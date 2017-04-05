Das ist der teuerste Diamant der Welt!

Haben Sie auch schon immer davon geträumt, den Gegenwert eines Luxusresorts am Finger zu tragen? Dann sollten Sie sich an die Honkonger Juwelierkette Chow Tai Fook wenden. Diese ersteigerte bei der diesjährigen Sotheby’s Juwelenauktion den roséfarbenen 59,6 Karat-Diamanten „Pink Star“ für 71,2 Millionen Dollar (ungefähr 67 Millionen Euro), dem höchsten jemals für einen Diamanten erzielten Preis – sofern der Käufer ihn bezahlt.