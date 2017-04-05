Das ist der teuerste Diamant der Welt!

Haben Sie auch schon immer davon geträumt, den Gegenwert eines Luxusresorts am Finger zu tragen? Dann sollten Sie sich an die Honkonger Juwelierkette Chow Tai Fook wenden. Diese ersteigerte bei der diesjährigen Sotheby’s Juwelenauktion den roséfarbenen 59,6 Karat-Diamanten „Pink Star“ für 71,2 Millionen Dollar (ungefähr 67 Millionen Euro), dem höchsten jemals für einen Diamanten erzielten Preis – sofern der Käufer ihn bezahlt.
Der aus Südafrika stammende Edelstein wurde vor drei Jahren schon einmal für 83 Millionen Dollar versteigert, ging aber zurück an Sotheby’s, als der Bieter den Betrag nicht aufbringen konnte. Die ungewöhnliche Schönheit des Diamanten rührt von der absoluten Perfektion seines Schliffs her, die zu erzielen zwei Jahre dauerte.
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