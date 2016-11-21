Das Erreichen der finanziellen Freiheit mit der Vermietung

Wer sich einmal die Lebensläufe von Millionären anschaut, wird schnell feststellen, dass fast jeder einmal mit Immobilien begonnen hat. Denn die Vermietung bringt neben dem herkömmlichen Job ein tolles zusätzliches Einkommen. Abhängig von der Größe der Immobilie können nach Abzug der Steuern und Kosten mehrere Hundert Euro erwirtschaftet werden. Schon ein kleines Apartment wirft ein schönes zusätzliches Einkommen ab.