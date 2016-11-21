Das Erreichen der finanziellen Freiheit mit der Vermietung

Wer sich einmal die Lebensläufe von Millionären anschaut, wird schnell feststellen, dass fast jeder einmal mit Immobilien begonnen hat. Denn die Vermietung bringt neben dem herkömmlichen Job ein tolles zusätzliches Einkommen. Abhängig von der Größe der Immobilie können nach Abzug der Steuern und Kosten mehrere Hundert Euro erwirtschaftet werden. Schon ein kleines Apartment wirft ein schönes zusätzliches Einkommen ab.
Wer einen Immobilienkredit für ein vermietetes Objekt aufnimmt, muss sich genauso einer Prüfung der Kreditwürdigkeit unterziehen wie bei einer selbstgenutzten Immobilie. Jede Bank verfährt bei der Kreditvergabe anders und möchte von dem potenziellen Kunden unterschiedliche Dinge wissen. Eines ist aber immer gleich: Sämtliche Kreditinstitute holen sich über Auskunfteien weitere Informationen über den künftigen Darlehensnehmer ein.
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