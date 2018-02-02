»Das beste alternative Investment 2017«

Es gibt viele unterschiedliche Gründe in Sachwerte zu investieren, insbesondere in den international begehrten Grobkategorien Forst- und Agrarwirtschaft. Es besteht allerdings in der Regel eine Qualitätsunterschied in den Angeboten für Publikumsanleger, verglichen mit den exklusiven Investments, die professionellen und institutionellen Investoren vorbehalten bleiben. Gerade im deutschsprachigen Raum kamen Investmentprodukte für Publikumsanleger in die Schlagzeilen, die entweder von unseriösen Anbietern stammten oder rechtliche Probleme an den osteuropäischen, mittel- und südamerikanischen Standorten erfuhren. Das hemmt zunächst das allgemeine Vertrauen, in die Natur zu investieren. Unser Thema jedoch, das nachhaltige Kultivieren des in der wilden Natur vom Aussterben und daher Co-Investoren brauchen, um in diesem exklusiven Kreis dabei sein zu können, hat dazu geführt, dass auch Publikumsanleger ausschließlich über uns Zugang zu diesem erstklassigen Thema erhalten.