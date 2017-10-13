Darum ist das Ampelmännchen heute bei Google

Am 13. Oktober 1961 stellte der Erfinder Karl Peglau sein Ampelmännchen dem damaligen DDR-Verkehrsministerium vor. Peglau war zu dem Zeitpunkt Psychologie und arbeitete beim Medizinischen Dienst des Verkehrswesens in der DDR. Und er machte sich Sorgen um die Fußgänger. Weil der Verkehr auf den Straßen immer mehr zunahm. Bei der Entwicklung der Kopfpartie nahm Peglau ein prominentes Vorbild: Erich Honecker. Ihn sah Peglau an einem Sommernachmittag im Fernseher. Und zwar mit einem Strohhut.