Darum hat die Finanzwelt nichts dazugelernt

Der Internationale Finanzstabilitätsrat (Financial Stability Board/FSB) veröffentlicht einmal im Jahr die Liste der gefährlichsten Banken der Welt. Dabei werden die Institute auf ihre Größe und ihre Vernetzung innerhalb der Finanzbranche untersucht, bewertet und in Kategorien eingestuft. Je stärker die Vernetzung und je größer das Institut, desto stärker die Kettenreaktionen und Schockwellen, die durch eine Pleite oder Schieflage ausgelöst werden könnten. Und damit zu einer erneuten schweren Belastung für das gesamte globale Finanz- und Weltwirtschaftssystem führen können. Wie vor rund zehn Jahren. Als die Pleite von Lehman Brothers die schwerste Weltwirtschaftskrise seit Jahrzehnten auslöste. Unter den Folgen leidet die Welt noch immer. Die Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler bezeichnete solche Banken einst als Finanzmonster.