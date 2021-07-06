Crown Estate: So verdient die Queen ihr Geld

Bei der Auktion um die Nutzungsrechte der Meeresgebiete im Februar entwickelte sich ein Bieterstreit mit Rekordgeboten. In der zehnjährigen Optionszeit, in der die Bieter eine endgültige Investitionsentscheidung treffen, wird jährlich eine Leasinggebühr von 880 Millionen Pfund gezahlt. Danach soll das fixe Zahlungsmodell zu einem zweiprozentigen Anteil am Umsatz der jeweiligen Windanlage umgewandelt werden, was weitere Einnahmen für den Crown Estate und damit auch für die königliche Familie verspricht. Die Versteigerung der Nutzungsrechte des Meeresbodens um die britischen Inseln und Nordirland ermöglicht die Erweiterung der Offshore-Kapazitäten mit erneuerbarer Energie für mehr als 7 Millionen Haushalte und bewahrt das britische Königshaus vor weiteren Corona-bedingten finanziellen Verlusten.