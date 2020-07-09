Coronakrise kostet Superreiche 18 Billionen

Laut dem Weltbörsenverband WFE sind im Februar und März durch den Ausverkauf an den Märkten mehr als 18 Billionen US-Dollar verloren worden. Die Börsen erholten sich bis Ende April zwar wieder, doch könnten die Finanzvermögen von Millionären, um sechs bis acht Prozent geschrumpft sein, schätzt Capgemini-Experte Klaus-Georg Meyer. Ende 2019 lag das weltweite Finanzvermögen der Millionäre mit 74 Billionen US-Dollar auf einem Rekordniveau.