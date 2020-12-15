Corona-Sonderabgabe für reichste Argentinier

Der Senat in Buenos Aires hat eine Sonderabgabe beschlossen. Die in Argentinien als „Millionärssteuer“ bezeichnete einmalige Abgabe soll Argentinier mit einem Vermögen von mehr als rund zwei Millionen Euro betreffen. Davon sollen die rund 12.000 reichsten Menschen in Argentinien betroffen sein. Die Regierung rechnet damit, rund drei Milliarden Euro einnehmen zu können.