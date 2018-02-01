Clevere Geschäftsidee? Aldi baut jetzt auch Wohnungen!

In vielen Städten gibt es kaum Wohnungen. Der Markt ist wie leer gefegt. Dagegen stehen auf vielen Grundstücken Filialen von Aldi. In altbekannter und bewährter Bauweise. Flach und einstöckig. Das soll sich jetzt ändern. An mindestens 30 Standorten in Deutschland sollen neue, mehrgeschossige Immobilien entstehen in dem sich unten ein Aldi-Markt und darüber Wohnungen befinden. Allein in Berlin sollen so in den nächsten Jahren 2.000 neue Wohnungen entstehen. Ganz freiwillig geht der Discounter diesen Schritt offenbar allerdings nicht. Die Berliner Politik soll Aldi in der letzten Zeit mächtig unter Druck gesetzt haben. Zur Höhe der Mietpreise machte Aldi bislang keine Angaben.