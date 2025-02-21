Christie’s veranstaltet erstmals KI-Auktion

Bereits vor einigen Tagen machte diese Nachricht in Künstlerkreisen die Runde und sorgte für großen Unmut. Grund dafür ist die Notwendigkeit, eine KI vor der Erstellung eines Bildes mit anderen urheberrechtlich geschützten Werken und deren Stilen zu »füttern«. Dass die eigentlichen Künstler dieser Kunstwerke davon allerdings oft nichts wissen, stellt ein großes Problem bei KI-Kunst dar. In einem offenen Brief beschwerten sich deshalb vor der Auktion rund 5.000 Maler, Fotografen und Illustrationen über diesen »Massendiebstahl« und verlangten, dass die Auktion abgesagt wird. »Die Künstler werden natürlich hier zum Opfer dieser Geschichte«, erklärt auch der Kunsthistoriker Henrik Hanstein, Sprecher des Verbandes europäischer Auktionatoren. »Viele brauchen ja ein Leben lang, bis sie sich einen Namen gemacht haben.« Auch die Urheberrechte und wer diese erhält, sein hierbei noch lange nicht geklärt: »Der Computer, der Programmierer oder der Künstler, bei dem sich die KI bedient hat? Wir rätseln hier alle.«