Christie’s: Teuerster Smaragd für 8,8 Millionen US-Dollar versteigert

Ein Beispiel für eine schwindelerregende Wertsteigerung eines Edelsteins: Der Aga-Khan-Smaragd ist bei Christie’s in Genf für 8.859.865 US-Dollar versteigert worden. Prinz Sadruddin Aga Khan hat den grünen Edelstein für Nina Dyer gekauft, einem Model, mit dem er kurze Zeit verheiratet war. 1960 hatte der Prinz den Smaragd (37 Karat) bei Cartier zu einer Brosche mit 20 Diamanten umarbeiten lassen. 1969 hat Nina Dyer den Stein bei einer Christie’s-Schmuckauktion für 75.000 US-Dollar versteigern lassen. Er erzielte seinerzeit 75.000 US-Dollar.
Francois Curiel, heute Vorsitzender von Christie’s Europe, damals noch angehender Praktikant bei dem Autkionshaus, erinnert sich an den Verkauf: »Der Smaragd war vor 55 Jahren atemberaubend und wird heute noch mehr bewundert. Es ist so selten, ein Juwel dieser Größe und Qualität zu sehen, und ich fühle mich privilegiert, den Höchstbietenden 55 Jahre später, hier in Genf im Jahr 2024, am Telefon gehabt zu haben.« Bisher galt ein Schmuckstück aus dem Hause Bulgari, das Richard Burton seiner Schauspielkollegin Elizabeth Taylor zur Hochzeit schenkte, als wertvollster Smaragd. Der ebenfalls mit Diamanten eingefasste Smaragd ist bei einer Auktion in New York für 6,5 Millionen Dollar versteigert worden.
Der Aga-Khan-Smaragd war das Highlight der Magnificent Jewels-Auktion, die insgesamt 54.700.053 US-Dollar einbrachte und zu 92 Prozent nach Los verkauft wurde, wobei 64 Prozent der Lose über ihrem Höchstschätzwert verkauft wurden. Die Registranten kamen aus 37 Ländern. Die fünf nicht registrierten Sassoon-Cartier-Juwelen aus der Art-Deco-Zeit wurden für 7.764.620 US-Dollar verkauft, eine Art-Deco-Diamantkette von 1935 allein 5.090.571 US-Dollar eingebracht.
Max Fawcett, Leiter von Jewellery Europe: »Die Magnificent Jewels-Auktion war ein großer Erfolg, mit Bieteraktivitäten für jedes Los von Sammlern aus aller Welt. Der Markt für signierte Vintage-Juwelen und farbige Edelsteine von höchster Qualität ist so stark wie nie zuvor, und wir sind sehr stolz darauf, einen Weltrekord für den teuersten Smaragd aufgestellt zu haben, der jemals bei einer Auktion verkauft wurde.«
MK