Christie’s: Teuerster Smaragd für 8,8 Millionen US-Dollar versteigert

Francois Curiel, heute Vorsitzender von Christie’s Europe, damals noch angehender Praktikant bei dem Autkionshaus, erinnert sich an den Verkauf: »Der Smaragd war vor 55 Jahren atemberaubend und wird heute noch mehr bewundert. Es ist so selten, ein Juwel dieser Größe und Qualität zu sehen, und ich fühle mich privilegiert, den Höchstbietenden 55 Jahre später, hier in Genf im Jahr 2024, am Telefon gehabt zu haben.« Bisher galt ein Schmuckstück aus dem Hause Bulgari, das Richard Burton seiner Schauspielkollegin Elizabeth Taylor zur Hochzeit schenkte, als wertvollster Smaragd. Der ebenfalls mit Diamanten eingefasste Smaragd ist bei einer Auktion in New York für 6,5 Millionen Dollar versteigert worden.