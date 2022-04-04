Christian Lindner: »Sachwerte sind bei steigenden Preisen besser als Geld«

Angesichts der Inflation in Deutschland, die mittlerweile die sieben Prozent überschritten hat, rät der Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu Sachwerten. »Ich bin kein Anlageberater. Aber klar ist, dass Sachwerte bei steigenden Preisen besser sind als Geld auf dem Sparbuch oder in bar«, sagte er unlängst im Interview mit der »Bild am Sonntag«. Wer sich kein Haus oder Eigentumswohnung leisten könne, dem rät Lindner dazu, in Wertpapiere zu investieren. »Wir brauchen eine Aktienkultur«, gab er im Interview bekannt.
Zudem setze er sich von politischer Seite aus für finanzielle Entlastungen ein: So könne er garantieren, dass die Steuern nicht erhöht, sondern sogar gesenkt würden. Das beträfe speziell die Einkommens- sowie die Energiesteuer. Ab 2023 sollen ihm zufolge die Rentenbeträge volle steuerliche Berücksichtigung finden. Eine zusätzliche Lohnerhöhung wie sie Gewerkschaften forderten, lehne er jedoch ab. Wörtlich sagte er: »Wir [dürfen] nicht in eine Spirale eintreten, in der sich Löhne und Preise gegenseitig hoch schaukeln.«
Sofern keine neue Katastrophe eintrete, solle im nächsten Jahr auch die Schuldenbremse wieder eingehalten werden.