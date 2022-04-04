Christian Lindner: »Sachwerte sind bei steigenden Preisen besser als Geld«

Angesichts der Inflation in Deutschland, die mittlerweile die sieben Prozent überschritten hat, rät der Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu Sachwerten. »Ich bin kein Anlageberater. Aber klar ist, dass Sachwerte bei steigenden Preisen besser sind als Geld auf dem Sparbuch oder in bar«, sagte er unlängst im Interview mit der »Bild am Sonntag«. Wer sich kein Haus oder Eigentumswohnung leisten könne, dem rät Lindner dazu, in Wertpapiere zu investieren. »Wir brauchen eine Aktienkultur«, gab er im Interview bekannt.