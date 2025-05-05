Chinas Exportstopp bedroht deutsche Unternehmen

Langfristig könnte der Exportstopp als Weckruf dienen. Die deutsche Industrie steht vor der Herausforderung, sich unabhängiger von autoritären Regimen zu machen – eine Mammutaufgabe in Zeiten globaler Umbrüche und wachsender geopolitischer Spannungen. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sagte auf dem Rohstoffkongress: »Bei kritischen mineralischen Rohstoffen wie Seltenen Erden ist die Abhängigkeit, insbesondere von China, bereits wesentlich größer als die bisherige Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energieträgern.«