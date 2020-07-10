China als Motor für die Weltwirtschaft

Die Gefahr einer zweiten Covid-19-Welle ist weiterhin eine Gefahr für das Wachstum in China. Vor kurzem hat sich gezeigt, wie die Regierung in Peking auf neue Wellen reagieren könnte. Wegen einer kleinen zweiten Welle mit rund 300 Neuinfektionen wurden über Nacht Schulen und Transportwege geschlossen. Das Virus einzudämmen ist offensichtlich wichtiger als das Wachstum der Wirtschaft.