Charli und Dixie D’Amelio sind die reichsten TikToker

Die Umbenennung der chinesischen Plattform Musical.ly setzte 2018 den Startschuss für die beispiellose Erfolgsgeschichte von TikTok. Im September 2021 zählte die Plattform nach eigenen Angaben bereits eine Milliarde Nutzer. Doch wie viel verdient eigentlich ein TikToker? Das »Forbes«-Magazin veröffentlichte jüngst eine Liste mit den Top-Verdienern 2022. Es zeigt sich: Viele der Stars sind bereits Millionäre – und das noch vor dem 25. Lebensjahr.
Auf den ersten Plätzen: das Geschwisterpaar Charli und Dixie D’Amelio. Die Töchter eines US-Politikers erlangten durch ihre TikTok-Kanäle internationale Berühmtheit. Mittlerweile haben die beiden mit »The D’Amelio Show« eine eigene Serie auf der Internetplattform Hulu. Einen Rekord hatte Spitzenreiterin Charli D’Amelio bereits 2021 aufgestellt, als die damals 16-jährige als erste TikTokerin mit ihrem Kanal über 100 Millionen Follower erreichte. Mittlerweile sind es mehr als 130 Millionen. »Forbes« schätzt ihr Vermögen auf rund 17,5 Millionen US-Dollar. Ihre ältere Schwester Dixie folgt auf dem zweiten Platz. Nach Angaben von »Forbes« besitzt die 20-jährige derzeit etwa 2,9 Milliarden US-Dollar.
Platz drei geht an eine frühere Nummer eins: Noch 2021 stand Addison Rae an der Spitze des TikTok-Verdienstrankings. Die 21-jährige verfügt immerhin über 8,5 Millionen US-Dollar. Neben zahlreichen Werbedeals und einer eigenen Kosmetiklinie konnte sie eine Hauptrolle in der Netflix-Produktion »He’s all that« ergattern – einer ihrer bisher größten Erfolge.
Die Top Five runden Bella Poarch und schließlich auch ein Mann, Josh Richards, ab. Beide besitzen jeweils ein geschätztes Vermögen von rund fünf Millionen US-Dollar.