Charli und Dixie D’Amelio sind die reichsten TikToker

Auf den ersten Plätzen: das Geschwisterpaar Charli und Dixie D’Amelio. Die Töchter eines US-Politikers erlangten durch ihre TikTok-Kanäle internationale Berühmtheit. Mittlerweile haben die beiden mit »The D’Amelio Show« eine eigene Serie auf der Internetplattform Hulu. Einen Rekord hatte Spitzenreiterin Charli D’Amelio bereits 2021 aufgestellt, als die damals 16-jährige als erste TikTokerin mit ihrem Kanal über 100 Millionen Follower erreichte. Mittlerweile sind es mehr als 130 Millionen. »Forbes« schätzt ihr Vermögen auf rund 17,5 Millionen US-Dollar. Ihre ältere Schwester Dixie folgt auf dem zweiten Platz. Nach Angaben von »Forbes« besitzt die 20-jährige derzeit etwa 2,9 Milliarden US-Dollar.