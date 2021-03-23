Bumble-Gründerin ist die jüngste Selfmade-Milliardärin

Die Dating-App, bei der nur Frauen den ersten Schritt machen dürfen, konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 einen Umsatz von 417 Millionen Dollar verzeichnen. Im gleichen Zeitfenster des Vorjahres waren es 363 Millionen. Die Match Group, der auch Tinder gehört, konnte im Vergleich dazu in den selben Zeiträumen 1,7 und 1,5 Milliarden an Umsätzen verzeichnen. Mit den mehr als zwei Milliarden Dollar, die Bumble mit seinem Börsengang eingenommen hat, soll das weitere Wachstum des Unternehmens finanziert werden, um dem Konkurrenten Tinder weiter Marktanteile streitig zu machen.