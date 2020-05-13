Buffett vertraut der US-Wirtschaft

Dafür würde sich es anbieten, sich in einen der S&P-500-Fonds einzukaufen. Sie seien meist günstiger als Investmentfonds und böten Stabilität. Zwar könne niemand genau vorhersagen, wie sich die derzeitige Pandemie entwickle, aber langfristig gesehen, in den nächsten zehn Jahren oder darüber hinaus, würden Anleger auch belohnt werden. Das gelte unabhängig davon , ob jemand jetzt sofort oder erst nächstes Jahr kaufe. Voraussetzung sei allerdings, dass die Anteile auch gehalten würden. Wie ‚The Motley Fool‘ aber auch anmerkt, hat Buffett im ersten Quartal sich selber stark mit Aktienkäufen zurückgehalten und hat seine Kurzzeitinvestitionen ausgeweitet.