Bolivien ist McDonalds-frei

Die „restructured meat technology“, zu Deutsch „umstrukturierte Fleischtechnologie“, die McDonalds und ähnliche Ketten benutzen, heißt nichts anderes, dass in den Pressfleischbulletten der Anteil von Muskelfleisch (aus Massentierhaltung) bei unter der Hälfte liegt, während der Rest der geschreddertem Masse aus Wasser, pflanzlichem Öl, Gluten, Salz, Backtriebmitteln und einer Würzmischung besteht. Liest sich erst mal ganz vernünftig und appetitlich, wenn man nicht weiß, dass das Ganze mit Protein zusammengeklebt wird, das ein Auszug aus einer Mischung aus Innereien, Därmen und Knorpeln ist. Kein Wunder, dass den gesundheitsbewussten Bolivianern der Appetit verging – eine Achtung vor der eigenen Gesundheit, von der der Rest der Welt nur lernen kann.