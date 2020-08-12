Blockchain-Anleihe: Regierung legt Gesetzentwurf vor

Geplant ist, dass der Gesetzesentwurf für die „Blockchain-Anleihe“ noch dieses Jahr ins Kabinett eingebracht wird. Das Gesetz ist ein erster vorsichtiger Versuch, sich an das Thema Blockchain-Wertpapiere heranzutasten. Es sei nur auf Schuldverschreibungen auf den Inhaber anzuwenden, da das praktische Bedürfnis des Finanzmarktes nach dieser Finanzierungsform am größten sei.