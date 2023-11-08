»Bleu Royal« erzielt bei Christie’s Auktion 41 Millionen Euro

Der seltene blaue Diamant »Bleu Royal« hat jetzt bei einer Auktion des Auktionshauses Christie’s in Genf 39,5 Millionen Schweizer Franken (41 Millionen Euro) erzielt. Der 17,61 Karat schwere Edelstein gehört damit laut einer Sprecherin des Auktionshauses zu den zehn teuersten Juwelen, die jemals versteigert worden sind. Den Zuschlag bekam ein anonymer privater Sammler, der sich gegen zwei Mitbieter durchgesetzt hat. Der auf einem Ring gefasste »Bleu Royal« laut eines Berichtes auf der Onlineplattform der »FAZ« der größte lupenreine Diamant von leuchtend blauer Farbe, der jemals bei einer Auktion angeboten worden ist. Der Schätzwert des etwa 13 Millimeter langen und 8 Millimeter breiten tropfenförmigen Steins lag zwischen 32,8 Millionen und 46,8 Millionen Euro. Der »Bleu Royal« sei in den vergangenen 50 Jahren Teil einer »wichtigen Privatsammlung« gewesen, heißt es in dem Bericht.