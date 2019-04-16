Bizarr: Reiche wurden verfolgt und ermordet

Zitelmann: Hier sind vor allem die Reichen selbst gefordert. Ich kritisiere die Reichen, die viel zu defensiv sind. Manche spenden Geld, weil sie denken, damit würden sie beliebter. Das ist naiv. Für mein Buch „Die Gesellschaft und ihre Reichen“ haben wir eine repräsentative Meinungsumfrage in Deutschland, Frankreich, den USA und Großbritannien durchgeführt. Überall zeigte sich: Die Neider lassen sich nicht besänftigen, selbst wenn Reiche wie Bill Gates Milliarden spenden. Die sagen dann: „Der tut das nur für sein Image und um Steuern zu sparen.“ Reiche sollten sich stärker in die öffentliche Diskussion einbringen und vor allem sollten sie nicht so defensiv sein. Nehmen Sie das Beispiel von Friedrich Merz, der für den CDU-Vorsitz kandidiert hatte. Er hat sich falsch verhalten: Erst antwortete er nicht auf die Frage, ob er Millionär sei, dann bejahte er es, fügte aber hinzu, dass er zur Mittelschicht gehöre, was natürlich abwegig ist. Andere Minderheiten bekennen sich offensiver. Denken Sie an den ehemaligen Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, der sagte: „Ich bin schwul, und das ist gut so.“ Warum hat Merz nicht gesagt: „Ich bin Millionär und das ist gut so“? Weil er weiß, wie stark der Sozialneid ist. Aber er hat es durch sein Ausweichen nur schlimmer gemacht. Das ist typisch. Zwar wird es nie gelingen, unbegründete Vorurteile und Stereotype aus der Welt zu schaffen, bei Reichen ebenso wenig wie mit Blick auf andere Minderheiten. Aber andererseits zeigt die Erfahrung, dass Aufklärung manches verändern kann. Wir sind heute in mancher Hinsicht aufgeklärter als die Menschen in der frühen Neuzeit und glauben beispielsweise nicht mehr, dass Hexen für Naturkatastrophen verantwortlich sind. In den vergangenen Jahrzehnten haben viele Minderheiten gelernt, dass sie sich aktiv gegen Vorurteile zur Wehr setzen müssen. In der Folge haben sich Einstellungen zu manchen Minderheiten – beispielsweise zu Homosexuellen – stark verändert. Voraussetzung dafür war jedoch, dass diese Minderheiten den Kampf gegen diese Vorurteile aufgenommen haben.