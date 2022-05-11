Bitcoin sinkt in der Nacht auf neues Rekordtief

Als Grund für die sinkenden Zahlen auf dem Kryptomarkt gilt die Zinswende vieler Zentralbanken, die auch die Aktienmärkte und dort insbesondere den Technologiebereich erfasst hat, Kryptowährungen werden dem Technologiemarkt zugeordnet. »Vor dem Hintergrund weiter anziehender Kapitalmarktrenditen und einer restriktiveren Notenbankpolitik scheint der Risikoappetit von Investoren begrenzt«, erklärt Chefanlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank auf »tagesschau.de«. Hoch spekulative und schwankungsintensive Anlagen wie Kryptowährungen würden in einem solchen Umfeld aus den Portfolien geworfen, eine Trendwende lasse sich aktuell nicht erkennen.