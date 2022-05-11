Bitcoin sinkt in der Nacht auf neues Rekordtief

Der Bitcoin-Kurs ist jetzt auf den niedrigsten Wert seit Mitte 2021 gefallen: 29.833 Dollar war der Stand in der Nacht zu Mittwoch, bis zum Morgen hat er sich bei etwa 32.000 Dollar eingependelt. Im Herbst lag der Kurs für die älteste Kryptowährung noch bei rund 69.000 Dollar.
Auch andere Kryptowährungen wie Ether oder Dogecoin haben an Wert verloren. Der Wert aller vom Portal Coinmarketcap gelisteten Kryptowerte fiel unter die Marke von 1,5 Billionen Dollar – das Rekordhoch vom vergangenen Herbst in Höhe von rund 3 Billionen Dollar ist in weiter Ferne.
Als Grund für die sinkenden Zahlen auf dem Kryptomarkt gilt die Zinswende vieler Zentralbanken, die auch die Aktienmärkte und dort insbesondere den Technologiebereich erfasst hat, Kryptowährungen werden dem Technologiemarkt zugeordnet. »Vor dem Hintergrund weiter anziehender Kapitalmarktrenditen und einer restriktiveren Notenbankpolitik scheint der Risikoappetit von Investoren begrenzt«, erklärt Chefanlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank auf »tagesschau.de«. Hoch spekulative und schwankungsintensive Anlagen wie Kryptowährungen würden in einem solchen Umfeld aus den Portfolien geworfen, eine Trendwende lasse sich aktuell nicht erkennen.