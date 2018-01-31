Bitcoin: No risk, no fun!

Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin & nochmal Bitcoin. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Rekordstände und Nachrichten aus der Welt der Kryptowährungen. Mittlerweile hat das Thema sogar Einzug gehalten in die Mainstreampresse. Selbst die Bild Zeitung schreibt über die atemberaubende Entwicklung.

Gründe für die jüngste Preisexplosion gibt es viele. Zum einen soll Amazon daran arbeiten Bitcoin als Zahlungsmittel zuzulassen. Das wäre ein enormer Meilenstein. Denn Amazon ist das größte Kaufhaus der Welt. Noch bedeutender ist allerdings, dass die weltgrößte Börse für Terminkontrakte, die Chicago Mercantile Exchange (CME), den Handel mit Futures auf Bitcoin startet. Allein diese Meldung kommt einem Ritterschlag gleich und ist nicht zu unterschätzen. Dadurch gewinnt Bitcoin noch mehr an weltweiter Anerkennung und öffnet sich weiter für institutionelle Anleger. Die bisher nicht in Bitcoin und andere Kryptowährungen investieren konnten, weil es keine geeigneten Finanzprodukte gab. Denn Bitcoins waren für große Anlagesummen bislang ungeeignet. Der Handel findet in relativ kleinen Stückzahlen statt und ist deshalb sehr illiquide.