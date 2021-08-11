Bitcoin is back! Bald über 100.000 US-Dollar?

Nach den jüngsten Tiefständen hat sich der Bitcoin erholt und ist um mehr als 50 Prozent gestiegen. Prognosen zufolge war die bekannteste Kryptowährung bereit zu einem Retest von 20.000 US-Dollar, was den digitalen Coin laut einiger negativer Aussagen im Zuge schlechter Schlagzeilen weiter nach unten treiben würde. Wieder lauter werden aber Rufe nach einem längerfristigen Kursanstieg auf den vormaligen Höchststand und darüber hinaus. Und es liegen durchaus positive Anzeichen vor: Der Bitcoin steigt bereits die vierte Woche, wobei sich dieser Positiv-Trend im Folgemonat halten könnte. Die Digitalwährung verzeichnet den schnellsten Vorstoß innerhalb des kurzfristigen 21-Tage-Wertes seit Februar. Damals befand der Bitcoin sich das letzte Mal auf dem Weg zum Rekordhoch.