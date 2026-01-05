Bitcoin-ETFs mit Trendwende – stärkste Zuflüsse seit über einem Monat

Die Bitcoin-ETFs haben mit dem stärksten Zufluss seit über einem Monat ein positives Signal gesetzt – und Beobachter werten das als potenziellen Frühindikator für wieder steigendes Anlegerinteresse im Krypto-Sektor. In einem Umfeld, in dem traditionelle Märkte volatil bleiben und regulatorische Fragen weiter im Fokus stehen, könnten solche Kapitalbewegungen ein relevanter Teil der Marktstory 2026 werden.