Bitcoin-Comeback: Plus 80 Prozent seit Jahresbeginn

Eine Rolle spielt die Bankenkrise. Seit ihrem Beginn am 10. März legte der Bitcoin fast ausschließlich zu, weil Anleger der Stabilität des US-Bankensystems misstrauten und sich in alternative Anlageklassen flüchteten. Ein weiterer günstiger Umstand ist, dass die US-Inflation für März mit fünf Prozent niedriger als erwartet ausfiel und seit Februar um einen Prozentpunkt gefallen ist. Das gibt den Krypto-Märkten Hoffnung. Denn wenn sich die Teuerungsrate abkühlt, steigen die Chancen, dass die US-Zentralbank Fed den Leitzins langsamer anhebt oder gar senkt.