Bitcoin bricht erneut ein – kurzzeitig unter 18.000 Dollar

Experten sehen als Gründe für den Kursabfall laut dem Onlineportal des »Spiegel« die Inflation und steigende Zinsen. Zudem hatten das Digitalwährungsprogramm Terra-Luna und der Krypto-Dienstleiter Celsius Probleme, was mit ein Grund für die Talfahrt sei. Aufgrund der Entwicklungen auf dem Kryptomarkt hat Celsius Auszahlungen, Swaps und Überweisungen pausiert.