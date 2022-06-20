Bitcoin bricht erneut ein – kurzzeitig unter 18.000 Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin hat am Wochenende die psychologisch wichtige Marke von 20.000 US-Dollar durchbrochen. Mit zeitweise nur 17.649 Dollar hat sie am Samstag den tiefsten Wert seit Dezember 2020 erreicht, vor einer Woche lag der Kurs noch bei 30.000 Dollar, im November bei 68.000 Dollar.
Experten sehen als Gründe für den Kursabfall laut dem Onlineportal des »Spiegel« die Inflation und steigende Zinsen. Zudem hatten das Digitalwährungsprogramm Terra-Luna und der Krypto-Dienstleiter Celsius Probleme, was mit ein Grund für die Talfahrt sei. Aufgrund der Entwicklungen auf dem Kryptomarkt hat Celsius Auszahlungen, Swaps und Überweisungen pausiert.
Das Durchbrechen der 20.000-Dollar-Marke zeige, dass das Vetrauen in die Kryptowährung kollabiert sei, wird Marktanalyst Edward Moya von »The Americas OANDA« zitiert. Es gebe zu viele Kryptowährungen und -börsen, die wegen der Fremdkapitalkosten unter enormem finanziellem Druck stünden.