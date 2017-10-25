Bitcoin vor dem Durchbruch

Für viele ist es noch immer einer mysteriöse Kunstwährung. Nicht selten wird Bitcoin als Betrug bezeichnet. Dennoch steigt der Preis auf immer neue Rekordstände. Seit Jahresanfang hat sich der Wert mehr als verfünffacht. Und damit alle anderen Assetklassen geschlagen. Die Marktkapitalisierung liegt bei mittlerweile knapp 100 Milliarden Dollar. Gerade in Asien investieren immer mehr Anleger ihr Geld in Kryptowährungen. Jetzt könnte Bitcoin vor dem endgültigen Durchbruch stehen.