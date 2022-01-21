»Biontech-Effekt« hebt BIP an: Die Bilanz 2021

Grund für den nur verhaltenen Aufschwung, der zwischen Oktober und Dezember sogar kurzfristig ins Minus rutschte, waren unter anderem die globalen Lieferengpässe. Unter diesen hatten insbesondere die Auto-, die Elektroindustrie und der Maschinenbau zu leiden. »Diese Engpässe bremsen die industrielle Wertschöpfung in den Jahren 2021 und 2022 um jeweils mehr als 50 Milliarden Euro aus«, sagte Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) laut einer Pressemitteilung zu Beginn des Jahres. Den Grund für den Rückgang, insbesondere im vierten Quartal, sieht Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, der »Tagesschau« zufolge vor allem in den Corona-Maßnahmen.