Biontech-CEO Uğur Şahin: Millionen durch Aktienoptionen

Biontech-CEO Uğur Şahin hat im vergangenen Jahr sein Vermögen um 259,5 Millionen Euro gesteigert, indem er einen Teil seiner Aktienoptionen ausübte. Dies geht aus dem aktuellen Jahresbericht von Biontech hervor. Bereits im Herbst 2019 hatte das Unternehmen dem CEO eine erhebliche Anzahl von Optionen gewährt – kurz vor Beginn der Corona-Pandemie. Der vereinbarte Kaufpreis der Aktien lag damals bei 15 US-Dollar, heißt es in einem Bericht des manager magazins. Im August 2021 – während der Pandemie – lag der Preis zeitweise über 335 Euro.
Durch den mRNA-Impfstoffs schnellten die Einnahmen von Biontech von 482 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 19 Milliarden Euro im Jahr 2021 in die Höhe. Doch bereits zuvor hatte das Unternehmen stark expandiert: 2018 schloss Biontech eine Kooperation mit Pfizer, erhielt 270 Millionen US-Dollar aus einer Series-A-Finanzierungsrunde und sammelte 2019 weitere 325 Millionen US-Dollar an Kapital ein. Im selben Jahr erfolgte der Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq mit einem Startpreis von 15 Dollar pro Aktie.
Laut Biontech-Geschäftsbericht des Jahres 2020 wurde ihm eine Option zum Kauf von 4.374.963 Stammaktien gewährt, sofern er im Unternehmen bleibt. Im August 2024 nutzte Şahin seine Optionen bei einem Börsenkurs von über 70 Euro. Das Vermögen des CEO wurde im Jahr 2022 laut Bloomberg-Milliardärs-Index auf 11,3 Milliarden US-Dollar geschätzt.