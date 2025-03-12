Biontech-CEO Uğur Şahin: Millionen durch Aktienoptionen

Biontech-CEO Uğur Şahin hat im vergangenen Jahr sein Vermögen um 259,5 Millionen Euro gesteigert, indem er einen Teil seiner Aktienoptionen ausübte. Dies geht aus dem aktuellen Jahresbericht von Biontech hervor. Bereits im Herbst 2019 hatte das Unternehmen dem CEO eine erhebliche Anzahl von Optionen gewährt – kurz vor Beginn der Corona-Pandemie. Der vereinbarte Kaufpreis der Aktien lag damals bei 15 US-Dollar, heißt es in einem Bericht des manager magazins. Im August 2021 – während der Pandemie – lag der Preis zeitweise über 335 Euro.