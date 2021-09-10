Bill Gates übernimmt Luxus-Hotelkette Four Seasons

Der Verkäufer, die saudi-arabische Kingdom Holding Company, die dem Prinzen al-Walid ibn Talal gehört, behält 23,75 Prozent. Der Gründer der Kette, Isadore Sharp, hält weiterhin nur 5 Prozent. Der Deal soll im Januar 2022 abgeschlossen werden. Die Coronapandemie und ihre Auswirkungen auf die Tourismusbranche haben auch die Luxus-Hotelkette schwer getroffen. Eine Erholung der Branche scheint laut Experten jedoch nicht ausgeschlossen. Eventuell steht das Investment von Gates mit der Möglichkeit eines zukünftigen Aufschwungs in Verbindung.