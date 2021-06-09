Bezos, Buffett, Musk – warum sie fast keine Steuern zahlen

Amazon-Gründer Jeff Bezos beispielsweise hatte für den Zeitraum von 2014 bis 2018 ein EInkommen von 4,22 Milliarden US-Dollar gemeldet. Sein durch das Forbes Magazine berechneter Vermögenszuwachs in diesem Zeitraum hingegen habe 99 Milliarden US-Dollar betragen, worauf er eine »true tax rate« von 0,98 Prozent gezahlt habe. 2007 habe Bezos auf seinen Vermögenszuwachs von 3,8 Milliarden US-Dollar gar keine Steuern gezahlt, weil er das von ihm gemeldete Einkommen von 46 Millionen US-Dollar mit Verlusten aus Kapitalanlagen und Abzügen von Schulden und anderen Ausgaben habe verrechnen können.