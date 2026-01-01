Beyoncé erreicht Milliardärsstatus – Eine der fünf bestbezahlten Musiker der Welt

Beyoncé Knowles-Carter ist laut Forbes offiziell Milliardärin geworden und zählt damit zu den wenigen Musikern weltweit, die diesen Status erreicht haben. Die 44-jährige US-Pop-Ikone schaffte den Sprung in den milliardenschweren Club neben Künstlern wie Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna und Bruce Springsteen – ein seltener Meilenstein in der Musikindustrie.

Der Finanzwelt zufolge lag ihr Einkommen 2025 bei rund 148 Millionen US-Dollar vor Steuern, was Beyoncé zur drittbestbezahlten Musikerin des Jahres machte. Entscheidend für den Reichtum waren vor allem ihre weltweit erfolgreichste Konzerttournee 2025, deren Cowboy Carter Tour allein mehr als 400 Millionen Dollar an Ticketverkäufen einspielte, sowie Einnahmen aus Merchandising, Sponsoring und kommerziellen Auftritten.

Neben ihrer Musik trägt auch ihr eigenes Management- und Produktionsunternehmen Parkwood Entertainment erheblich zu ihrem Vermögen bei. Seit der Gründung 2008 kontrolliert Beyoncé darüber nahezu alle Aspekte ihrer Karriere – von Alben und Welttourneen über Film- und Dokumentarproduktionen bis hin zu Markenpartnerschaften.

Auch Geschäftsfelder außerhalb der Musik spielen eine Rolle: Beyoncé hat mehrere Unternehmenszweige aufgebaut, darunter eine Haarpflegelinie, ein Whiskey-Label und eine Modelinie, die zusätzliche Einkommensströme schaffen. Den Löwenanteil ihres Milliardenvermögens liefert jedoch die Kombination aus Musik, Live-Shows und Rechteverwaltung ihres Katalogs.

Mit diesem Schritt wird Beyoncé nicht nur zur fünften Musikerin überhaupt, die laut Forbes den Milliardenstatus erreicht, sondern zu einer der kommerziell erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart – ein Zeugnis von künstlerischer Ausdauer, globaler Reichweite und kluger Geschäftsentwicklung.

SK