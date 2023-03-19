Besucher-Ansturm bei der Invest Messe

124 Aussteller lieferten auf einer Fläche von 10.900 Quadratmetern Profi-Input zu allen Assetklassen – von Aktien und ETF über Krypto bis hin zu Rohstoffen und Edelmetallen. Darüber hinaus fanden auf fünf Bühnen insgesamt 270 Vorträge statt. Als besonders präsente Themen stachen die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten hervor. »Zinswende, Verwerfungen in der globalen Wirtschaft, Schwankungen an den Kapitalmärkten: Es sind spannende Zeiten für Privatanleger« konstatiert Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart. » In diesem anspruchsvollen Marktumfeld konnte die Invest einmal mehr wertvolle Orientierung bieten.«