Besucher-Ansturm bei der Invest Messe

124 Aussteller lieferten auf einer Fläche von 10.900 Quadratmetern Profi-Input zu allen Assetklassen – von Aktien und ETF über Krypto bis hin zu Rohstoffen und Edelmetallen. Darüber hinaus fanden auf fünf Bühnen insgesamt 270 Vorträge statt. Als besonders präsente Themen stachen die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten hervor. »Zinswende, Verwerfungen in der globalen Wirtschaft, Schwankungen an den Kapitalmärkten: Es sind spannende Zeiten für Privatanleger« konstatiert Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart. » In diesem anspruchsvollen Marktumfeld konnte die Invest einmal mehr wertvolle Orientierung bieten.«
»Der Ansturm auf die Invest hat gezeigt: die Menschen wollen sich mehr denn je zu den Themen Geldanlage und Finanzen austauschen,« so Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Laut Auswertung der Veranstalter ist für den Großteil des Publikums der eigene Vermögensaufbau der wichtigste Grund für den Besuch auf der Invest, gefolgt vom Thema Altersvorsorge.
Somit hat das wirtschaft tv Experten-Panel zum Thema »Vermögen aufbauen und schützen« genau den Nerv der Zeit getroffen. Auf der Bühne des komplett gefüllten »Invest Cube« haben in dieser Kompetenzrunde vier Anlageprofis die Fragen von Börsenkorrespondent Mick Knauff beantwortet und dabei hilfreiches Investment-Wissen geteilt. Teilgenommen haben Matthias Wolf, Gründer und Geschäftsführer von FondsAnlage.de, Tino Leukhardt, Gründer und CEO von Metallorum, Thomas Hack, Geschäftsführer des Family Office Value Brain, und Dr. Franz Hölzl, Vorstand von Auvesta.
Bei der Besucherstruktur lassen sich zwei Trends ablesen: Verstärkt ergreifen nun auch junge Menschen beim Thema Finanzen die Initiative und der Frauenanteil bei der Invest steigt auf 20 Prozent. Passend dazu hat der »Female Finance Day« bei Talkrunden und Bootcamps ein Programm geboten, dass speziell auf die Anlegerinnen zugeschnitten war. Die junge Zielgruppe tauschte sich mit Deutschlands beliebtesten Finanzbloggern in der gemeinsam mit der Gruppe Börse Stuttgart organisierten Blogger Lounge aus.
Als erstes Highlight gab die Eröffnung der Invest den Startschuss: Dr. Danyal Bayaz, Minister für Finanzen des Landes Baden-Württemberg, eröffnete die Messe und beantwortete Fragen von Schülerinnen und Schülern zu den Themen Geldanlage und Finanzen. Die Podiumsdiskussion mit Moderatorin Cornelia Frey von der Gruppe Börse Stuttgart sowie Finanzbloggerin Lisa Osada (»Aktiengram«), Handelsvorstand Dragan Radanovic und Bison-Chef Dr. Ulli Spankowski von der Gruppe Börse Stuttgart, setzte die thematische Agenda der Invest bereits am Freitagmorgen.
Die nächste Invest findet am 26. und 27. April 2024 statt.
SH