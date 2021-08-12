Berüchtigter Investor steigt bei Universal ein

Der bereits im Juni geplante Verkauf durch Videndi sollte ursprünglich mit 10 Prozent über einen Spac (Special Purpose Acquisition Companies) laufen. Aufgrund von Einwänden seitens der US-Börsenaufsicht im Juli entschloss sich Ackman zu einem Kauf über seinen Hedgefonds an, der nun erfolgreich abgeschlossen wurde. Für den 21. September plant Vivendi mit Universal den Gang an die Börse. Im Anschluss daran will das Unternehmen weitere 60 Prozent der Anteile an Vivendi-Aktionäre verteilen. Mit Taylor Swift, Kanye West und Lady Gaga hat Universal bekannte Musikgrößen unter Vertrag.