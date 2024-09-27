Bernard Arnault: Vermögen wächst um 17 Milliarden US-Dollar an einem Tag

Der milliardenschwere Eigentümer des französischen Luxuskonzerns LVMH, Bernard Arnault, verzeichnete auf seinem Konto ein Plus von 17 Milliarden US-Dollar, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform von CNN. Auslöser sei die Ankündigung Chinas gewesen, neue Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums zu ergreifen, die von vielen als die lang ersehnten »Bazookas« bezeichnet werden, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Laut Reuters sind die Aktienmärkte in China und Hongkong auf dem besten Weg, ihre stärksten wöchentlichen Ergebnisse seit 16 Jahren zu erzielen – ein Zeichen dafür, dass die Märkte auf die überraschenden Konjunkturmaßnahmen und die klaren Botschaften der chinesischen Führung positiv reagieren, heißt es.