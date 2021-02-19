Berkshire Hathaway reduziert Apple-Beteiligung, wettet auf Chevron und Verizon

Als die Coronavirus-Pandemie letztes Jahr die USA erreicht hatte, nahmen Warren Buffett und seine Investment-Stellvertreter Todd Combs und Ted Wechsler eine Umgestaltung des Portfolios in Angriff. Besonders in den Bankensektor war das Konglomerat stark investiert, der sich zwar in der Pandemie gut behaupten konnte, aber den Risiken der Verbraucherfinanzen und des gewerblichen Immobilienmarktes ausgesetzt ist. Daher hat Berkshire die Anteile an einigen dieser Kreditgeber reduziert und gleichzeitig einige Wetten auf Unternehmen wie die Bank of America Corp. aufrechterhalten. Die Wette auf Barrick Gold Corp. hingegen wurde aufgegeben und auch die Investition in General Motors wurde zum Ende des vierten Quartals auf etwa 3 Milliarden US-Dollar reduziert.