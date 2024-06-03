»Berater – Leben auf der Überholspur«: Die neue Staffel bei Amazon Prime

Dazu gehören zum Beispiel Lösungen für Kunden, die für ihre Goldvorräte einen Spezialtresor im Schlosskeller einbauen wollen – für einen sechsstelligen Betrag. Wie bringt man einen Kunden davon ab, sein Gold illegal nach Südamerika transportieren zu wollen? Und wie überlistet man die streikende Technik, wenn es gilt, einen Börsendeal mit hohen Beträgen in Sekundenschnelle abzusichern? Wie hilft man Klienten, denen die Grundlage ihres Business entzogen werden soll? Die Kameras begleiten die engagierten Berater in ihren mitunter stressigen Jobs und gewähren spannende Einblick hinter die Kulissen.