»Berater – Leben auf der Überholspur«: Die neue Staffel bei Amazon Prime

Die wirtschaft tv-Doku »Berater – Leben auf der Überholpur« ist jetzt zum Streamen auf Amazon Prime Video verfügbar. Die Serie begleitet in der nun schon dritten Staffel echte Berater live in ihrer Berufs- und Lebenswirklichkeit.
Dazu gehören zum Beispiel Lösungen für Kunden, die für ihre Goldvorräte einen Spezialtresor im Schlosskeller einbauen wollen – für einen sechsstelligen Betrag. Wie bringt man einen Kunden davon ab, sein Gold illegal nach Südamerika transportieren zu wollen? Und wie überlistet man die streikende Technik, wenn es gilt, einen Börsendeal mit hohen Beträgen in Sekundenschnelle abzusichern? Wie hilft man Klienten, denen die Grundlage ihres Business entzogen werden soll? Die Kameras begleiten die engagierten Berater in ihren mitunter stressigen Jobs und gewähren spannende Einblick hinter die Kulissen.
Die Vorpremiere in Hamburg war bereits ein voller Erfolg, die Protagonisten und Gäste haben es genossen, spannende Fälle auf der großen Leinwand des »Astor«-Kinos zu erleben. Im vergangenen Jahr wurden die ersten beiden Staffeln der Reality-Serie, produziert von Julien Backhaus, ausgestrahlt und landeten innerhalb kurzer Zeit auf Platz 1 der Doku-Serien auf Amazon Prime freevee.