Beliebtheitsbarometer: Deutschland top – USA rutschen ab!

Der sogenannte „Anholt-GfK Nation Brands Index“ findet jedes Jahr heraus, wie 50 Länder rund um den Globus in verschiedenen Kategorien wahrgenommen werden. Dazu gehören beispielsweise Tourismus, Kultur, Regierung, Exporte und auch Immigration und Investition. Daraus wird dann anschließend ein Gesamtwert ermittelt, der aussagen soll, wie es um das Image eines Landes bestellt ist. In diesem Jahr ist Deutschland dabei auf Platz 1 gelandet. Auf Platz 2 folgt Frankreich, auf Platz 3 Großbritannien. Danach folgen Kanada und Japan, die sich den vierten Platz teilen.