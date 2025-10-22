Genossenschaftsbanken: BBBank und PSD Bank Hessen Thüringen planen Fusion – Bilanzvolumen wächst auf rund 24 Milliarden Euro

Die BBBank – die größte genossenschaftliche Privatkundenbank in Deutschland – und die PSD Bank Hessen-Thüringen wollen sich zusammenschließen und ein Institut mit einer Bilanzsumme von etwa 24 Milliarden Euro bilden. Die Sondierungen sind abgeschlossen, vorgesehen ist eine rückwirkende Fusion zum 1. Januar 2026, vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien.
Für die deutsche Bankenlandschaft ist der Schritt Teil eines größeren Konsolidierungstrends im genossenschaftlichen Sektor. Treiber sind steigende regulatorische Kosten, Digitalisierungserfordernisse und Margendruck. Durch die Fusion will die BBBank ihre Stellung als bundesweit agierende Privatkundenbank ausbauen.
SK
Beitragsbild: IMAGO / Dreamstime