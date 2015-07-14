Bavarian Business Cup: Golfer treffen auf PS

Die Motorsportler führte eine Ausfahrt in die Holledau. Es galt eine Strecke anhand vager Vorgaben zu finden, aber auch einige Geschicklichkeits-Prüfungen zu bestehen. „Die Bewohner so manches Dorfes staunten nicht schlecht, als nach und nach die deutschen Luxus- und Sportgefährte aber auch ein Maserati und Rolls Royce die Orte passierten“, lächelt Früchtl. Dann galt es eine Strecke in genau zwanzig Sekunden zurückzulegen, eine Runde im Kreis zu fahren, was den PS-stärkeren schwer fiel oder mit einem Tennisball in einer Schale auf dem Kühler möglichst schnell rund ums Clubhaus zu fahren.