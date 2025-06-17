Baubranche im Visier des Zolls

Während der Durchsuchung entdeckten die Beamten einen weiteren Kosovaren, der sich in etwa 15 Metern Höhe auf einem Dachvorsprung versteckt hatte, um der Kontrolle zu entgehen. Jens Ahland, Sprecher des Kölner Hauptzollamtes, betonte laut eines Online-Berichts der »Tagesschau«, dass das Versteck lebensgefährlich gewesen sei. Er vermutet zudem, dass die Arbeiter weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn bezahlt wurden: »Es würde mich wundern, wenn sie auch nur annähernd den Mindestlohn erhalten hätten. In solchen Fällen werden sie oft mit nur wenigen Euro pro Stunde abgespeist.«