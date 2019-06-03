BASF-Tochter investiert in chinesischen Beteiligungsfonds

„Die Experten von Longwater kennen sich in der chinesischen Chemieindustrie sehr gut aus. Als Teil des Netzwerks von Longwater kann die BASF mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenarbeiten und gemeinsam Innovationen für ihre Kunden auf den Weg bringen“, wird Markus Solibieda, Geschäftsführer von BASF Venture Capital, in einer Unternehmensmitteilung zitiert. Aus ihr geht auch hervor, dass Xuesong Shi, Geschäftsführer von Longwater, bei beiden Unternehmen die gleiche Philosophie bei intelligentem Energiemanagement, Nachhaltigkeit und Digitalisierung festgestellt hat.