BASF investiert in künstliche Intelligenz und Robotertechnik

„Alchemist hat sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, mit den Besten im Bereich digitaler Technologien zusammenzuarbeiten“, betont Markus Solibieda, Geschäftsführer der BASF Venture Capital, einer Kapitalgesellschaft der BASF-Gruppe. Durch die Investition in den digital ausgerichteten Fonds fördere BASF Innovationen an der Schnittstelle von Chemie und Technologie. Dazu gehören künstliche Intelligenz, die Vernetzung von physischen und virtuellen Gegenständen sowie Robotertechnik. Der Geschäftsführer von Alchemist, Ravi Belani, sagte, dass „einige der weltweit spannendsten Innovationen“ dort entstünden, wo sich die digitale Welt und die Welt der Materialien begegnen. In diesem Bereich gebe es nur wenige Partner, die so viel Erfahrung und Fachwissen mitbringen wie BASF.